نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي الـ 67.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الـ 67 وذلك في أحد الكافيهات.

ومن النجوم الذين حضروا الاحتفال لبلبة، وإلهام شاهين، ونيرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، وشهيرة، ووفاء عامر، ودنيا عبدالعزيز، والإعلامية بوسي شلبي، وعدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني.

ويعد هذا هو الاحتفال الأول بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي، بعد إعلان إصابته بالسرطان خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وبدأ الفنان المصري منذ فترة قصيرة في تناول الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنها سيتلقى العلاج بالكامل في مصر ولن يسافر لأي دولة بالخارج، مشيرًا إلى أن الأطباء اكتشفوا نوع أدوية جديد لعلاج حالته.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي، ولد في 5 فبراير عام 1952، بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية، لأسرة غنية جدًا مكونة من أبوين و 5 أشقاء “بنتين و 3 صبية” كان فاروق أصغرهم.

توفي والده عندما كان في الحادية عشر من عمره فتولى رعايته و تربيته شقيقه الأكبر رشاد، وحصل على بكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب في جامعة عين شمس، كان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع الفنان عادل إمام.

تزوج من الفنانة المصرية سمية الألفي، وأنجب منها أحمد الفيشاوي، و عمر الفيشاوي.