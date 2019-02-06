عمرو محمود ياسين يهدد باللجوء للقضاء لمهاجمي والدته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدر المنتج والفنان المصري عمرو محمود ياسين، بيانًا أكد فيه أنه سيتصدى للهجوم الذي تتعرض له والدته الفنانة المصرية شهيرة، بعد ظهورها مؤخرًا بدون حجاب.

عمرو محمود ياسين، قال في بيان نشره عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، بيان إعلامي من الفنان محمود ياسين وأسرته، تلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تتضمن المساس والإساءة للفنان القدير محمود ياسين وأفراد أسرته، وتتناول الحياة الخاصة بهم بشكل سافر، لم يخلُ فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل واختلاق قصص غير حقيقية من و حي الخيال».

وأضاف: «كذا التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم، وبما يعد تدخلاً سافراً في الحياة الشخصية دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها».

وتابع: «ذكر البعض علي خلاف الحقيقة الادعاء بتدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين وقيام أسرته بإيداعه بإحدى المصحات العلاجية، لذا تود أسرة الفنان محمود ياسين أن تؤكد على تواجده بصورة دائمة بمنزله وسط جميع أفراد عائلته، وأنه ينعم بصحة جيدة شاكرين المولى عز وجل على ذلك كذا عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون جملة وتفصيلاً».

وأرفق البيان بصورة من التدوينات التي تضمنت الإساءة إلى أسرته والتي حرص على إخفاء الإهانات والتجاوزات فيها.

وأستطرد: «نؤكد اعتزام جميع أفراد الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وكل من شارك في وقائع السب والقذف وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة خلال تلك المشاركات، معربين عن خالص تقديرنا واحترامنا لجميع أبناء الشعب المصري المحترم».

وكانت الفنانة شهيرة، قد تعرضت لانتقادات حادة بعد ظهورها بدون حجاب خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الخيرية برفقة الفنانة سهير رمزي.