هند صبري تخسر وزنها وتستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية هند صبري جمهورها بصورة حديثة لها بالأبيض والأسود، كشفت عن خسارتها للكثير من الوزن الزائد، بعدسة المصورة عائشة الشرباوي.

الفنانة التونسية استعرضت رشاقتها في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بإطلالة جريئة، من تنسيق الإستايلست ندى شلباية.

هند ارتدت فستان طويل مشقوق لأعلى الساق، مع فتحة صغيرة عند البطن، وله أكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا مع تمويجة بسيطة بأنامل مصفف الشعر رافيلو توما، وتزينت بمكياج بلمسات خبيرة التجميل سهى خوري.

يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في فيلم “الفيل الأزرق2” والذي يلعب بطولته الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة نيللي كريم.

وتجسد هند صبري خلال الفيلم شخصية إنسانة مضطربة نفسيًا، وتطارد بطل العمل كريم عبد العزيز، طوال الأحداث، ومن المقرر البدء في تصوير العمل قريبا استعدادا لعرضه في صيف 2019.

والجدير بالذكر أن الجزء الأول من فيلم “الفيل الأزرق” عرض في دور العرض السينمائية عام 2014 وحقق نجاحا كبيرًا وقتها، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.