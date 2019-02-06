رامي عياش يكشف عن أول قصة حب له في أغنية جديدة

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش، موعد طرح أولى أغاني ألبومه الجديد والذي يتعاون فيه مع شركة "مزيكا".

وقال إن موعد طرح الأغنية سيكون ليلة "الفلانتين" عيد الحب يوم 14 فبراير.

ويروي رامي عياش، أولى قصص حبه في الألبوم بأغنية طربية شعبية، من كلمات ​محمد رفاعي​، ألحان وتوزيع ​جان ماري رياشي​، يرافقها كليب من توقيع المخرج ​فادي حداد​.

ومن المقرر أن يطرح رامي عياش، أغنية جديدة كل تسعة أيام لحين اكتمال الألبوم كاملًا في منتصف شهر مارس المقبل.

الألبوم يضم 10 أغنيات، تعاون فيها عياش مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم ​نزار فرنسيس​، نور الملاح، جان ماري رياشي، ​سليم عساف​، ​كاترين معوض​، محمد رفاعي، ​محمود خيامي​، أحمد شتا، سما، معتصم حمزة، بهاء حمزة، عمرو الشاذلي، خالد فيرناس، إضافة إلى أعمال عدة من الحان رامي عياش.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رامي عياش يعلن حمل زوجته ويداعب ابنه على الهواء مباشرة

الفنان رامي عياش يتعاقد مع شركة "مزيكا" لإنتاج ألبومه المقبل