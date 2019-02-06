تعرف على الخريطة الفنية لشيماء الشايب خلال الفترة المقبلة

تستعد المطربة شيماء الشايب لإحياء مجموعة من السهرات الغنائية الطربية، هي الأولى من نوعها، على غرار الحفل الشهري الذي كانت تحييه كوكب الشرق أم كلثوم.

ومن المقرر أن تحيي "شيماء" حفلا شهريًا لايف، بصحبة فرقتها الموسيقية مساء أول خميس من كل شهر ، يبث لايف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وعبر القناة الخاصة بها على اليوتيوب، مجانًا، بمبادرة من المنتج ريتشارد الحاج الذي فكر في إعادة فكرة الحفل الشهري الذي كانت تنظمه كوكب الشرق ، قائلا إن المستقبل في صناعة الموسيقي سيكون من خلال المنصات والسوشيال ميديا، ورواد تلك المواقع بالملايين ويجب استهدافهم من خلال الحفلات والسهرات الغنائية.

وأضاف "ريتشارد" أنه قرر طرح ميني ألبوم جديد لشيماء الشايب يضم 4 أغاني، خلال أسبوعين على الأكثر قائلا: إنها انتهت من تسجيلها كاملة وتتعاون فيها مع عدد من الموزعين والملحنين من بينهم سامر ابو طالب وتامر عاشور وأحمد العتباني و نادر نوراسامة سامي وهاني ربيع.

وأوضح أن الميني ألبوم حالة دراما شتوية تحتوي جرعة مكثفة من الدراما من خلال الأغاني الأربع و يتماشى مع شهية المتلقي في هذا التوقيت.

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