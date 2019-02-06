مي عمر تخضع لجلسة تصوير مع طفلتها الثانية

خضعت الفنانة المصرية مي عمر لجلسة تصوير جديدة مع طفلتها الثانية “سيلين” من زوجها المخرج محمد سامي.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها بكنزة صوفية مع تنورة قصيرة، وتركت شعرها منسدلا.

مي ظهرت في إحدى صور الجلسة وهي تحمل ابنتها سيلي على ذراعها، كاشفة عن وجهها، فيما ظهرت في صورة أخرى وهي تدفع عربة الأطفال التي تضع بها ابنتها.

وكانت الفنانة المصرية مي عمر قد نشرت من قبل أول صورة جمعتها بمولودتها الثانية “سيلين”، عندما كانت تبلغ من العمر 6 أسابيع فقط، إلا أنها حرصت على إخفاء وجهها.

كما نشر المخرج محمد سامي صورة أخرى، ظهر فيها وهو يحمل ابنته على كتفيه، وأرفقها بتعليق قال فيه: “أنا والرائعة سيلين سامي”.

يذكر أن الفنانة المصرية مي عمر لديها طفلة أخرى من زوجها المخرج محمد سامي، وتدعى “تايا”، وقد نشرت مجموعة صور لها من قبل على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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