أمير طعيمة يهنئ محمد حماقي بألبومه الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

هنأ الشاعر أمير طعيمة، الفنان محمد حماقي بألبومه الجديد "كل يوم من ده"، الذي احتفل به حماقي بالأمس وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

ونشر "طعيمة" صورا جمعته بمجموعة من الفنانين ومنهم مني زكي، أحمد حلمي، ويسرا، عمرو يوسف، السيناريست تامر حبيب، والشاعر أيم بهجت قمر ، أكرم حسني.

وقال طعيمة "ألف مبروك يا حبيبي، ودايما مجمعنا مع أصحابنا الحلوين".

ألبوم حماقي "كل يوم من ده" يضم 20 أغنية .