شاهدوا.. رجل يتفوق على ​أسد الجبل ويقتله بيديه بعد مهاجمته له

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 10:03 مساءً -

هاجم ​أسد الجبل​ شخصاً كان يركض بمفرده في جبل هورتوث أوبن سبيس بـ كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية وحدثت مواجهة دامية بينهما ما أدى إلى إصابة الرجل بجروح بليغة في وجهه وذراعيه وساقيه وظهره وكاد الأسد أن يقتله وبعد المعركة، تمكن الرجل من العودة إلى سيارته والوصول بمفرده المستشفى.

المتحدثة باسم المنتزهات والحياة البرية في كولورادو ريبيكا فيريل قالت إن الرجل كان يركض بمفرده في جبل هورتوث أوبن سبيس عندما انقض عليه الأسد.

وبعد تمشيط المنطقة التي سلكها الرجل، عثر مسؤولو الحياة البرية على الأسد المقتول الذي رجحوا أنه شبل يزن 37 كيلوغراما تقريبا، ووجدوا بجانبه بعضا من مقتنيات مصارعه.

وقال مدير منتزهات كولورادو والحياة البرية في المنطقة الشمال شرقية، مارك ليزلي إن “الرجل قام بكل ما في استطاعته لإنقاذ حياته”.

وأضاف أنه “في حال تعرضتم لهجوم من أسد عليكم أن تفعلوا أي شيء في استطاعتكم للمقاومة مثلما فعل هذا الرجل”.