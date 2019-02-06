انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة.. 4 كاتبات في قائمة جائزة "البوكر" للرواية العربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 09:58 مساءً - أعلنت لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية القائمة القصيرة للروايات المرشحة لنيل الجائزة في دورتها الـ12.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي بمدينة القدس المحتلة، أمس الثلاثاء.

وتتضمن القائمة 6 أعمال لكتّاب وروائيين من 6 بلدان عربية، وهم: هدى بركات (لبنان)، وكفى الزعبي (الأردن)، وشهلا العجيلي (سوريا)، وعادل عصمت (مصر)، وإنعام كجه جي (العراق)، ومحمد المعزوز (المغرب).

والروايات المتنافسة هي: "بريد الليل" لـ"هدى بركات"، و"شمس بيضاء باردة" لـ"كفى الزعبي"، و"صيف مع العدو" لـ"شهلا العجيلي"، و"الوصايا" لـ"عادل عصمت".

كما تتنافس على الجائزة رواية "النبيذة" لـ"إنعام كجه جي"، وبـ"أي ذنب رحلت" لـ"محمد المعزوز".

وجاء إعلان القائمة القصيرة من مدينة القدس، في إطار النهج السنوي الذي اعتمدته الجائزة العالمية للرواية العربية، والمتمثل باختيار مركز يعبر عن المشهد الثقافي العربي كل عام لتعلن منه قائمتها القصيرة.

ويعتبر وصول 4 كاتبات إلى القائمة القصيرة بهذه الدورة سابقة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 2008، وكانت قد وصلت كاتبتان إليها في الأعوام 2011 و2015 و2018.

ويحصل كل من المرشحين الستة بالقائمة القصيرة على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار، في حين يحصل الفائز الأول بـ"البوكر" على 50 ألف دولار إضافية.

والجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) جائزة سنوية (انطلقت في 2008)، تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعاها مؤسسة جائزة البوكر بلندن، وتدعمها مالياً دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.