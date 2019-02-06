اللقطات الأولى من كليب صابر الرباعي الجديد – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: يستعد النجم التونسي صابر الرباعي لطرح أغنية جديدة بعنوان “أين أذهب” خلال الأيام المقبلة. وطرحت “روتانا” للصوتيات والمرئيات البرومو الخاص بكليب الأغنية عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. ويظهر صابر الرباعي في البرومو بلقطات سريعة أشعل من خلالها حماس محبّيه للعمل المرتقب. الجدير ذكره أن هذه الأغنية تعتبر الأولى التي يطرحها صابر الرباعي بعد عودته رسميًا إلى شركة “روتانا”.

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