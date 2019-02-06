كرم الشعراني يستغلُّ عمله بهدف الاتجار بالبشر في "مسافة أمان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنانُ السوريُّ كرم الشعراني في حديث مع موقع فوشيا، عن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل بدءًا من العمل الذي يستعدُّ لتصويره "مسافة أمان" من إنتاج شركة إيمار الشام وإخراج الليث حجو وتأليف إيمان السعيد.

وبيّن الشعراني أنه يُجسّد شخصية سلبية، حيث يستغلُّ عمله في التمريض بالمستشفى ويقوم بتمرير تجارته بالأعضاء البشرية.

وأضاف أنه انتهى من تصوير دوره في مسلسل "كونتاك" وهو عمل كوميدي، إضافةً إلى مواصلته تصوير دوره في "الجوكر" وهو عمل بوليسي مشوّق بينما يستعدُّ لتصوير أحداث "الحلاج".

وتحدّث الشعراني كذلك عن حُبه للسينما وسبب قلّة الأعمال بشكل عام، متمنيًا أن تكون الفرص السينمائية أكبر.