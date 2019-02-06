متابعة بتجـــــــــــــرد: فاجأت الممثلة التركية الشهيرة مريم أوزرلي متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورتين نشرتهما، ظهرت فيهما بشعر زهري. وفي التفاصيل، فقد التقطت الصورتان خلال الجلسة التصويرية التي خضعت لها أوزرلي، واضعةً الشعر المستعار. لا بد من الإشارة إلى أن مريم نسّقت لون شعرها مع السترة الزهرية التي كانت ترتديها، من دون أن تفصح عن تفاصيل هذه الجلسة التصويرية.

كانت هذه تفاصيل خبر مريم أوزرلي تتخلّى عن لون شعرها.. إليكم ما فعلته – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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