ملكة جمال الجزائر حديث رواد الانترنت.. ماذا تغيّر في مظهرها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: بعد الانتقادات الكثيرة والقاسية التي تعرضت لها ملكة جمال الجزائر لعام 2019 خديجة بن حمو، عادت الشابة إلى الواجهة بعدما نشرت صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيها بلوك مختلف كلياً.
وقد اتهمها البعض بالخضوع لعمليات تجميلية، فيما قال البعض الآخر إنها أجرت بعض التعديلات على صورها.
ودافع البعض عن بن حمو مشيرين إلى أنها تغيّرت بسبب المكياج وتسريحة الشعر.
الجدير ذكره، أنّ خديجة كانت قد واجهت انتقادات كثيرة لأنها اعتُبرت غير مؤهلة لتكون ملكة جمال.
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