متابعة الخليج 365: نشرت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر صورة عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيها بشكل مختلف كلياً عن السابق. وفي التفاصيل، فقد بدت كيندال وكأنها خضعت لحقن نفخ شفتيها وقصّت شعرها وغرّتها. نُشير إلى أنه لم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت كيندال قد وضعت الشعر المستعار أمّ أنها قصّت شعرها فعلاً.

كانت هذه تفاصيل خبر كيندال جينر كما لم تروها من قبل.. ماذا فعلت بوجهها وشعرها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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