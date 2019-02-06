بماذا وعدت ماغي بو غصن طفلة مصابة بالسرطان؟

ردّت النجمة ماغي بوغصن على الطفلة رينا أحمد التي تحارب مرض السرطان وذلك بعد ان عبّرت عن حبها لها في برنامج “منا وجر”.

وفي التفاصيل، أطلت الطفلة مع مقدم برتامح “منّار وجر” بيار رباط في حلقة الأمس، عبر شاشة MTV، ولفتت الى انها تحب النجمة ماغي بوغصن والنجمة نانسي عجرم.

ماغي بو غصن اعادت نشر فيديو الطفلة على حساباتها على مواقع التواصل. ووعدتها بالتواصل معها كي تلتقي بها وتقضي معها وقتاً مميزاً. كما وصفتها بـ “البطلة”.

وكتبت ماغي “‏إسمي من تمك صار أحلى.. وأنا بحبك قد الدني.. بإرادتك الكبيرة رح تحاربي السرطان.. وبوعدك إتواصل معك قريباً جداً لأني حابّة شوفك.. أحلى رينا.. إنتِ بطلة.”

نذكر ان المنتج جمال سنان والنجوم ماغي بو غصن، وسام صباغ ووسام سعد كانوا قد تواجدوا مؤخراً في الأردن حيث تم اطلاق الفيلم في عمّان.

ويستمر الفيلم بتحقيق النجاح الكبير في بيروت، حيث تخطى الـ135 ألف مشاهد، وسيبقى عرضه مستمراً نظراً للإقبال الملفت عليه. كما بدأ عرض الفيلم قبل أيام في فلسطين، ويستمر عرضه في سوريا بنجاح ملفت. وهو من كتابة كلود صليبا، اخراج رامي حنا وانتاج “ايغل فيلمز”.