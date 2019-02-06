جيجي حديد تُطلق مع "ريبوك" مجمُوعة أزياء رياضية .. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إنجازاتُ عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد في صناعة الموضة غير محدودة، فإلى جانب عملها كعارضة ومشاركتها في عروض أشهر العلامات التجارية العالمية، تعمل جيجي كمصممة أزياء حيث تعاونت مع العديد من الماركات التجارية العالمية أمثال تومي هيلفيغر، مارك جاكوبس، إتش آند إم وغيرها.

وآخر تعاون لها كان مع العلامة الرياضية الشهيرة "ريبوك" حيث أطلقت أول تعاون لها مع العلامة في نهاية العام الماضي، وبعد شهرين فقط أطلقت مجموعتها الثانية للقطع الرياضية "Gigi x Reebok"، والتي استلهمتها من حبها للموضة والرياضة، لذلك فقد أتت القطع بطابع الريترو الغني بالألوان المشرقة.

ويشملُ الخط كل ما تحتاجينه للتمرين السليم والمرح كالسترات الرياضية القصيرة، والسراويل، وحمالات الصدر الرياضية، والأحذية الرياضية المريحة والأنيقة والتي تشمل حذاء أزتيريك دوبلوهو عبارة عن نسخة مُحدّثة من الحذاء الرياضي Aztrek بنعل وسط سميك إضافي ويأتي بخيارين من الأربطة.

وعن المجموعة، قالت حديد "لقد كان تصميم أول مجموعة أزياء رياضية لعلامة ريبوك كل ما حلمت به، خلال نشأتي شغلت الرياضة جزءًا كبيرًا من حياتي، ومعظم الدروس التي تعلمتها كرياضية وكلاعبة للكرة الطائرة أرشدتني في حياتي الشخصية والمهنية، هذه المجموعة هي تعبير رياضي وإبداعي".