الزغبي والمهندس يحييان حفلاً على مسرح المجاز في الشارقة

تحيي المطربة نوال الزغبي، حفلا غنائيا ضمن حفلات مسرح المجاز بالشارقة والتي تقام حاليا ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 1 مارس المقبل ويشاركها الحفل المطرب ماجد المهندس.

وتشدو نوال الزغبى بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهورها فى الشارقة بجانب اعدد من اغانى البومها الجديد والذى من المقرر ان تطرحه خلال الايام القليلة المقبلة.

وكانت طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، برومو كليب الفنانة نوال الزغبي الجديد، الذي يحمل اسم «الجمال له ناسه»، من ألبومها الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، والمرتقب طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل.

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