فيديو نادر من محاكمة مايكل جاكسون في قضية اغتصاب أطفال

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو نادرا، من محاكمة المغني الأميركي الشهير مايكل جاكسون، في قضية اغتصاب أطفال، سنة 1996.الفيديو الذي يأتي نشره بعد نحو عشر سنوات على وفاة مايكل جاكسون، يظهر فيه المطرب المثير للجدل وهو يضحك.

الفيديو الذي التقط خلال استجواب مايكل جاكسون في فندق فور سيزونز بنيويورك، يقول فيه مغني "البوب" الراحل، إنه يشبه "المسيح" من ناحية الظلم والتشويه الذي تعرض له.وأجاب مايكل جاكسون بالنفي عن جميع التهم المتعلقة بتحرشه واعتدائه على أطفال كانوا يترددون على مزرعته في كليفلاند.

وكانت وسائل إعلام أميركية تحدثت أن مايكل جاكسون منح أحد الأطفال 20 مليون دولار، لإقناعه بإسقاط الدعوى ضده.فيما فشل الطفلان الآخران في إدانة مايكل جاكسون، برغم شهادة بعض عمال المزرعة ضده.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

والد مايكل جاكسون يؤكّد أن المنتج كوينسي جونز كان غيورًا من نجله

حذاء مايكل جاكسون في المزاد العلني وسعره لن يقل عن 10 آلاف دولار