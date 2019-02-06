شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يعلن مفاجأة لجمهوره فى عيد الحب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد نور من تسجيل فيديو كليب جديدة يحمل اسم"وش السعد"، من أجل طرحها فى عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوت محمود عزت، وإخراج هيثم حسن.

من ناحية أخرى انتهى نور مؤخرا من تسجيل 5 أغنيات من ألبومه الجديد، الذى يضم أغنيات من النوع الرومانسى والدرامى، ويتعاون فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش ازاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".