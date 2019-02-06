كتبت_إسراء البيهوني نشر المطرب أمير عيد عضو فرقة كايروكي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن نفاد كتاب "أيامي مع كاريوكي" الذي كتبه ولاء كمال. وقال أمير: "مبسوطين جدًا إن الطبعة الأولى لكتاب "أيامي مع كايروكي" خلصت في أقل من أسبوع وإنه ضمن الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب رغم إنه نزل في الأسبوع التاني من المعرض.. تجربه "أيامي مع كايروكي" خلصت في أقل من أسبوع وإنه ضمن الأكثر مبيعًا في معرض الكتاب رغم إنه نزل في الأسبوع التاني من المعرض.. تجربهرائعة لأي حد عايز يعرف إحنا كجيل بنفكر ونحس ومرينا بإيه.. بالمناسبه أحب أوضح إن مش كايروكي اللي عاملين الكتاب ده والكتاب مش بيتكلم عن إنجازات الفرقة أو أي حاجة من هذا القبيل.. الكتاب بيعبر عن وجهة نظر مؤلفه وبيتكلم عن جيلنا".

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عيد يحتفل بنفاد الطبعة الأولي من " أيامي مع كاريوكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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