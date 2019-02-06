يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقا والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية في السابعة من مساء الأربعاء 27 فبراير الجارى بمسرح مركز الهناجر للفنون.
ويقول الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عن الحفل، إن الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز ستقدم باقة متنوعة من أشهر أغاني الفنانة شادية، عقب عرض فيلم تسجيلي يتحدث
وأضاف صادق أنه سيتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء الفنانة شادية، من إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي، وقد وجه المركز دعوة بالحضور لكوكبة كبيرة من الفنانين والنقاد سيتم الإعلان عن أسمائهم فيما بعد عقب تأكيد الحضور.
كانت هذه تفاصيل خبر «القومي للمسرح» يحتفل بذكرى ميلاد شادية في مركز الهناجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.