حمادة هلال يواصل تصويرمسلسله الرمضاني "ابن أصول"

كتبت_إسراء البيهوني

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير عدده مشاهد المتبقية لمسلسله "ابن أصول" بإحدى الفلل بمنطقة الأهرامات، برفقة الفنانتين وفاء سالم وآيتن عامر وعدد آخر من

الفنانين.

وحصلت أسرة المسلسل على إجازة من التصوير لمدة يوم واحد، لحين انتهاء المخرج من الديكورات وعادوا اليوم لاستئناف

مشاهد العمل المنتظر طرحه في شهر رمضان المقبل.

وطرح حمادة هلال منذ يومين أغنيته المنفردة الجديدة "اشرب شاى" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مجزية حتى الآن منذ طرح الكليب.