حمادة هلال يواصل تصويرمسلسله الرمضاني "ابن أصول"

يواصل الفنان حمادة هلال تصوير عدده مشاهد المتبقية لمسلسله "ابن أصول" بإحدى الفلل بمنطقة الأهرامات، برفقة الفنانتين وفاء سالم وآيتن عامر وعدد آخر منالفنانين.
وحصلت أسرة المسلسل على إجازة من التصوير لمدة يوم واحد، لحين انتهاء المخرج من الديكورات وعادوا اليوم لاستئناف
وطرح حمادة هلال منذ يومين أغنيته المنفردة الجديدة "اشرب شاى" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مجزية حتى الآن منذ طرح الكليب.
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