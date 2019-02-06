أحمد المرسي ​​يفوز بجائزة أفضل تصويرمن جمعية الفيلم عن تراب الماس

كتبت_إسراء البيهوني

انتهت الدورة الـ45 من مسابقة جمعيةالفيلم بالإعلان عن فوز مدير التصوير أحمد المرسي ​​بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "تراب الماس"، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها المرسي بهذه الجائزة خلال مسيرته المهنية

التي نال فيها 13 جائزة محلية ودولية حتى الآن، إضافة لعضويته في الجمعية الأسترالية (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC).

وكان المرسي ​​قد فاز بالجائزة سابقًا عن

أفلام رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013) والفيل الأزرق (2014) الذي يُعد واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات.

وينشغل أحمد المرسي في الوقت الحالي بتصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق والذي يشارك في بطولته هند صبري ونيللي كريم.