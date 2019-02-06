أحمد المرسي ​​يفوز بجائزة أفضل تصويرمن جمعية الفيلم عن تراب الماس

انتهت الدورة الـ45 من مسابقة جمعيةالفيلم بالإعلان عن فوز مدير التصوير أحمد المرسي بجائزة أفضل تصوير عن فيلم "تراب الماس"، وهي المرة الرابعة التي يفوز فيها المرسي بهذه الجائزة خلال مسيرته المهنيةالتي نال فيها 13 جائزة محلية ودولية حتى الآن، إضافة لعضويته في الجمعية الأسترالية (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC).
وكان المرسي قد فاز بالجائزة سابقًا عن
وينشغل أحمد المرسي في الوقت الحالي بتصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق والذي يشارك في بطولته هند صبري ونيللي كريم.
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