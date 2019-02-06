بالصور.. مأساة الماضي يستكملها عمرو حسان في حادثة لينين الرملي

أبدع الكاتب لينين الرملي، في تطويع نص يحاكي كل العصور والأجيال، فـ"الحادثة" تتناول علاقة الحب بالقوة والإكراه، فالعمل يتناول قصة شاب غريب الأطوار، يختطف فتاة يحبها ويحاول السيطرة عليها بالقوة رغمًا عنها.

وبمرور الوقت تتحول شخصية الفتاة وتصبح المختطفة والخاطف وجهان لعملة واحدة، حتى عندما تتاح لها فرصة الهروب لا تستطيع وتتمسك بالبقاء في محبسها.

يري لينين أن هذه علاقة مستحيلة لكنها تتواجد في مجتمعنا بشكل واضح في علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة السلطة بالشعب ولا تعتبر جريمة لكنه في النص سلط الضوء عليها كجريمة سيئة العواقب رغم أن الدافع الأساسي هو الحب.

وأستطاع المخرج عصام السيد في العرض المسرحي "الحادثة المجنونة"، التي عُرضت علي مسرح الفردوس عام 1993، تجسيد الفكرة للمتفرج من خلال عرض مسرحي قاما ببطولته الفنان أشرف عبد الوهاب وعبلة كامل، و أوصل الرسالة بشكل مبسط خلال 3 ساعات مدة العرض.

فقدم مسرحية الحادثة مجنونة في فضائين مسرحيين وهم "الشارع" حيث كانت تتعرض مني الفتاة الهادئة البريئة التي تكافح من أجل أسرتها للمضايقات من بعض الرجال متحرش، رب العمل، وصديق الجامعة، و "مبني

قديم من طابقين" حيث تم اختطافها من عاصم الذي قرر أن يحميها من العالم الخرجي ويعطيها من حبه بالإجبار.ليأتي المخرج الشاب عمرو حسان برفقة مجموعة من الممثلين الشباب بعد مرور أكثر من 25 عام ويعرض نفس القضية بشكل يناسب تطور العصر وأفكاره من جانب نفسي مختلف وأختزل الأحداث في عرض مدته ساعة بعيدًا عن الإطالة التي تدخل المتفرج في حالة من الملل لا تنتهي، وعمد مباشرة الي الفكرة الأساسية التي ناقشها لنين الرملي في النص الأصلي "الحادثة المجنونة" دون الإخلال بالسياق.

قدم حسان مسرحية "الحادثة"، في فضاء مسرحي واحد وهو "فيلا" ورثها عاصم عن عمه الذي أودعه مصحة للأمراض النفسية حتي يتخلص منه، بسبب اصراره علي انه مريض نفسيًا، وهي الحقيقة التي لم يصدقها.

فعاصم مريض باضطراب الشخصية يعاني من صراع داخلي لثلاث شخصيات داخله طوال الوقت "طيب غريب الأطوار"، "شرير قوي الشخصية"، و "شاب مستهتر"، والذي أداه الممثل

مصطفي منصور بعبقرية واتقان.

نهاية المسرحية كانت واحدة في العملين، فالفتاة تحولت بعد مرور شهرهي السجان وعاصم وقع تحت سطوتها بعد أن تحولت إلي نسخة منه، فألقت بمفتاح البيت من النافذة بعد أن أصبحت لا تستطيع الحياة بطريقة طبيعية وبدونه، وحتي تحول خوفها منه الي خوف من أن يتركها ويذهب، فربطت مصيرها بمصيره وهو ما أبدعت فيه الفنانة عبلة كامل سابقًا، و ياسمين سمير حاليًا بداية من محاولاتها للهرب، حتي نقطة التحول التي جعلتها نسخة منه.

أكتملت الصورة المسرحية بالديكوروالإضاءة والموسيقي في كلًا من العملين حسب رؤية كل مخرج منهم، فديكورعرض عصام السيد كان واقعيًا ملائمًا للأحداث والعصر أستخدم منزلًا قديم أشبه بالسجن إضاءة القبو خافته عن الطابق العلوي والأثاث قديم وعتيق، أما الموسيقي فكانت ملائمة لفترة التسعينات أشبة بموسيقي الأعمال الدرامية التلفزيونية.

نجح أيضًا عمرو حسان من خلال الديكور الذي صممه محمد فتحي، في تحويل الفيلا أشبه للسجن بالإضافة للخطوط ذات اللونين الأبيض والأسود والتي توحي بالصراع النفسي القوي الذي يدور داخل عقل الخاطف "عاصم" وتداخلت في عشوائية لتشكل قيودًا تضغط علي روح الفتاة الضحية.

أيضًا الإطار المعلق علي الجدار فيه صورة "عاصم"، والتي اختفت في نهاية العرض، وتحولت إلي صورة "مني"، تأكيدًا للتحول الذي شهدته النهاية.

أما الإضاءة التي قام بتنفيذها عز حلمي، فقد تنوعت لخدمة المشاهد وتصاعد الأحداث لتعبر عن كل حالة من حالات الخاطف والضحية.