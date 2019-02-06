بالفيديو: نادين نجيم ترقص ببراعة في عيد ميلادها في كواليس "خمسة ونص"

احتفلت أسرة مسلسل "خمسة ونص" بعيد ميلاد الفنانة نادين نجيم، التي فوجئت بالحفل قبل أيام من عيدها المصادف في 7 فبراير.

ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو من أجواء الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام"، وعلقت عليه "أكتر مرة بضحك من قلبي وبرقص وبنبسط ميرسي عيدي أحلى معكم مرسي على المفاجاة الحلوة كان بدها بريك من التصوير نغير جو".

وقد ظهرت نادين وهي ترقص بصورة محترفة، بعد سلسلة فيديوهات راقصة لها، أعربت من خلالها عن عشقها للرقص وإجادتها له.

نادين المولودة في 7 فبراير 1984، أتمّت عامها الـ35، وقد أعربت عن سعادتها بجو الألفة الذي يجمعها بزملائها في المسلسل المقّر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي يجمعها بالنجمين قصي خولي ومعتصم نهار، وستغني الفنانة شيرين عبد الوهاب شارته.