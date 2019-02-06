MTV تطرد كارلا حداد بطريقة مهينة وهكذا ردّت

قبل أسابيع، حلّت مقدّمة البرامج كارلا حداد مع بيار رباط في برنامج "منا وجر" عبر شاشة MTV، لتعلن عن برنامج كوميدي ستقدّمه عبر الشاشة نفسها وأنّها صوّرت الحلقة التجريبية وستبدأ تصوير البرنامج خلال أيّام، ليفاجىء المتابعون بكارلا تعلن قبل يومين، انتقالها إلى المحطّة المنافسة LBCI، لتقدّم برنامجاً كوميدياً.

ومع انتشار الخبر، سارت MTV بنشر خبر قاسي المضمون عبر موقعها الإلكتروني، لمّحت فيه إلى أنّها طردت كارلا.

وجاء في الخبر أنّ "مشوار كارلا حداد مع شاشة mtv انتهى. فقد تبلّغت من إدارة المحطّة أنّها لن تكون في البرنامج الجديد الذي كان يفترض أن تشارك الممثل ماريو باسيل في تقديمه"، وأضاف الخبر: "لن تكون في الموسم المقبل من برنامج "رقص النجوم" لتشارك مقدّم البرامج وسام بريدي في مهمّته"، وختم بالقول: "وبذلك تكون حداد قد باتت خارج المحطة ولن تظهر في برامجها كشريكة في التقديم".

كارلا حداد ردّت في تصريح لموقع LBCI موضحة ما حصل "خلال 10 أيام، صوّرت الحلقة التجريبيّة من برنامجي الجديد، وقد تمّت الموافقة عليه من قبل إدارة الـ LBCI، فوقّعنا عقد التعاون بيننا وسمعت منهم أجمل عبارة وهي: أهلاً وسهلاً بك في عائلتك، وهو الأمر الّذي شعرتُ به فعلاً".

مصدر مقرّب من كارلا شرح ملابسات ما حصل بقوله إن كارلا ملّت مماطلة MTV معها خصوصاً أن آخر ظهور لها على الشاشة كان قبل سنتين، فأرسلت كتاباً لإدارتها أبدت فيه رغبتها في مغادرة القناة، لأنها ملّت المماطلة والتأجيل، علماً أنها صوّرت حلقتين تجريبيتين لبرنامج ترفيهي لكنّها لم تقتنع بهما، كذلك صوّرت حلقة تجريبيبة ثالثة لبرنامج ترفيهي اجتماعي على القناة عينها، مشدّداً على أن MTV لم تستغنِ هي عن حداد، بل العكس".

وأكد المصدر أن المحطة أعلنت استغناءها عن كارلا بهذا الشكل المهين، بعد قيام هذه الأخيرة بتوقيع عقد مع المحطة المنافسة، واعداً بكشف المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

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