هذا ما اتفقت عليه أحلام ونوال الكويتية بعد إتمام الصلح بينهما

كشفت الفنانة أحلام لجمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عما اتفقت عليه مع الفنانة نوال الكويتية، بعد إتمام الصلح بينهما خلال الأيام الماضية، وتفاصيل لقائهما الذي استمر عدة ساعات.

وبدأت التفاصيل برد للفنانة أحلامعلى تغريدة لصديقتها الفنانة أصالة، قالت فيها الأخيرة: «كمّ أكره النفاق والمنافقين والمنافقات.. النفاق يا جماعة سرطان المجتمع، والنفاق عكس الأخلاق وعكس التعامل الطيّب، وخلاص هلّا ارتحت».

لترد أحلام عليها وتقول: «أي والله يا أصالة يا حبيبتي، أنا مع نوال امبارح حكينا كثير في نفس الموضوع، كيف المنافقين بإمكانهم دس السم في العسل، الله يبعدهم عنا يارب.. وأبشرك، أنا ونوال اتفقنا ما نترك لهم مكان أبدًا في حياتنا.. فعلاً النفاق سرطان المجتمع.. والله يا حبيبتي إلا ما ربي يكشفهم لنا أكيد، بحبك أصول».

يشار إلى أن النجمة نوال الكويتية تستعد للمشاركة في حفلات فبراير الكويت يوم ٢٢ فبراير، في مركز جابر الأحمد الثقافي، ويشاركها في تلك الليلة الفنان السعودي عبادي الجوهر، وكان آخر أعمالها التي طرحتها، أغنية دام، من ألحان مشعل العروج.