طلعت زكريا: ابنتي ترفض وساطتي لترشيحها في الأعمال الفنية

كشف الفنان طلعت زكريا عن علاقاته بأبنائه، إيمي وعمر، وقال إنه يتعامل معهما كأنهما أصدقاء، ودائماً ما يحرصان على أخذ رأيه في كافة الأمور التي تتعلق بهما، والعكس صحيح أيضاً، وأشار إلى أنه يسعى دائماً لخلق فرص عمل لابنته إيمي، إلا أنها ترفض وساطته دائماً، وتؤكد له إنها لن تشارك في عمل هو من قام بترشيحها له؛ لأنه مهما كانت موهبتها، سيتردد أنها تشارك في العمل بسبب والداها الفنان طلعت زكريا.

أما نجله عمر؛ فقال عنه: إنه يعمل حالياً في مجال الإنتاج، بالرغم من أنه يمتلك موهبة تمثيلية كبيرة، ويتميز بتقديم الكثير من الشخصيات، ولا يحصر نفسه في قالب واحد، ولكنه اختار الإنتاج وبدأ خلال الفترات الماضية أن يتدرج في عمله حتى وصل لمدير موقع تصوير، وتمنى زكريا لهما كل النجاح والتوفيق؛ خاصة وأنهما عانيا معه طوال الفترات الماضية.

وأشار زكريا، أنه انتهى من تصوير كافة المشاهد التي سيظهر من خلالها في فيلم الموقف، والذي يشارك من خلاله كضيف شرف بجانب أبطال الفيلم من أصدقائه، وهم: عايدة رياض، ومصطفى هريدي، ومحمد الصاوي، وأنه يمتلك عرضاً سينمائياً جديداً، ولكنه لم يوقع عليه حتى الآن.

وأنهى زكريا حديثه متمنياً ازدهار قطاع الإنتاج المصري من جديد، ورصد ميزانية ضخمة له حتى يعود إلى سابق عهده، ويتم الإفراج عن مسلسله «الشاويش عطية»، الذي اصفرّت أوراقه في أدراج قطاع الإنتاج.

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