نانسي عجرم تهدي ابنتها الثالثة أغنية تحمل اسمها

تعيش النجمة نانسي عجرم حالة من السعادة البالغة بعد أن وضعت ابنتها الثالثة التي أطلقت عليها ليا، وفاجأت نانسي جمهورها ومحبيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأغنيتها الجديدة «ليا» التي أهدتها لابنتها.
ولاقت الأغنية إعجاب الكثيرين من جمهور نانسي عجرم وحققت نسب مشاهده كبيرة فور طرحها، وأرجع عدد كبير من جمهور نانسي عجرم أنها كانت انتهت من تسجيل الأغنية فور علمها بأنها حامل ببنت، لأنه كان يصعب عليها تسجيل الأغنية في الفترة الأخيرة من حملها.
وقد رُزقت نانسي بابنتها الثالثة، التي أطلقت عليها ليا خلال الأيام الماضية، وتلقت التهاني من الكثيرين من زملائها وأصدقائها بالوسط الفني في الوطن العربي بأكمله.
يشار إلى أن نانسي عجرم من المفترض أن تبدأ في التحضير لألبومها الغنائي الجديد التي ستطرحه خلال العام الجاري، والتي ستتعاون من خلاله من عدد كبير من الشعراء والملحنين، من بينهم أيمن بهجت قمر ووليد سعد وطارق مدكور وبهاءالدين محمد، وغيرهم من الشعراء والملحنين الشباب أيضًا.
ومن المقرر أن تعود نانسي لاستكمال نشاطها الفني في الشهر المقبل وستحيي عددًا من الحفلات الغنائية في بداية فصل الربيع.
شاهدي فيديو الأغنية :
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