بالفيديو: طفلا زينة يحتفلان بعيد ميلادها

احتفل ابنا الفنانة زينة بعيد ميلادها، ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» مقطع فيديو من الاحتفال، غنيا خلاله لها.

وحرصت الفنانة على عدم ظهور ابنيها في الفيديو، واكتفت بسماع صوتهما فقط، ولاقى الفيديو تفاعل عدد كبير من متابعيها.

وفي سياق آخر، تعاقدت زينة مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم النجم تامر حسني الجديد «كل سنة وأنت طيب»، وبدأت تصوير مشاهدها منذ أسابيع قليلة في لبنان، ومن المقرر أن تستكمل باقي المشاهد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وفيلم «كل سنة وأنت طيب»، بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، ويجري حاليًا ترشيح باقي الأبطال، وهو من قصة تامر حسني، وسيناريو محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، ولم يتم تحديد موعدٍ لعرضه حتى الآن.

وفي سياق آخر، خاضت زينة السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية، والمسلسل من بطولة زينة، فتحي عبدالوهاب، محمد شاهين، نسرين أمين، صفوة، تأليف محمد الصفتي، وإخراج زياد الوشاحي.

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