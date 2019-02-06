هل تسببت علاقة هنا الزاهد بأحمد حاتم في خلافات مع خطيبها أحمد فهمي؟

قررت الفنانة هنا الزاهد، الرد بأكثر من طريقة على الأخبار التي انتشرت وزعمت غضب خطيبها أحمد فهمي من المشاهد الرومانسية التي قدمتها بفيلم قصة حب مع أحمد حاتم؛ حيث أكدت بعض المواقع الإخبارية، أن فهمي شعر بالغيرة الشديدة عليها، وتطور الأمر بينهما لخلاف.

ولكن هنا الزاهد قررت الرد بشكل حاسم على كل ما أثير حول هذا الأمر؛ فقد نشرت هنا صورة تجمعها بأحمد فهمي، وعلقت عليها وكتبت من خلال حسابها على إنستجرام: «بحبك».

هنا لم تكتفِ بهذه الصورة، ونشرت منذ قليل مقطع فيديو آخر يجمعها بخطيبها وهما يتجولان بأحد الشوارع؛ لتؤكد أن كل ما نشر حول خلافهما غير صحيح.

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