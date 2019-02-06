رانيا محمود ياسين تكشف عن صلح والدها مع عادل إمام، بعد خلافات استمرت سنوات

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن الصلح بين والدها الفنان الكبير محمود ياسين، والفنان عادل إمام، بعد خلافات استمرت لعدة سنوات؛ حيث كان من المفترض أن يشارك ياسين في بطولة مسلسل «العراف»، إلا أنه اعتذر عن المسلسل لمشكلات نشبت بينه وبين الزعيم.
وقالت رانيا، إن والدها أنهى خلافاته مع الفنان عادل إمام، وعادت الأمور لطبيعتها من جديد، وأصبح الاثنان يتحدثان هاتفياً بين الحين والآخر.
وأوضحت رانيا، أنها أيضاً سوف تشارك في بطولة مسلسل «فلانتينو»، الذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام؛ حيث تم ترشيحها من قبل المخرج رامي إمام والزعيم أيضاً.
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