شاهد… لبنانية تتحول الى احلام!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 05:43 مساءً -

ظهرت الشابة اللبنانية فرح جلبي في فيديو جديد حولت خلاله نفسها الى النجمة الاماراتية احلام وذلك عن طريق الماكياج.

وقامت فرح بشرح كل الخطوات التي قامت بها من تغيير شكل ومكان الحواجب ولون البشرة والانف والشامية حتى تحصل على لوك احلام.

وسبق للشابة فرح أن نشرت فيديوهات عدّة وهي تحولّ نفسها إلى عدد كبير من النجوم أمثال: فيروز، جورج وسوف، وائل كفوري، سيرين عبد النور، هشام حداد، وباسل خياط.