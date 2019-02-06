داليا مبارك لا تسامح حبيبها

أطلقت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنيتها الجديدة “لا تعتقد” على قناتها الرسمية عبر موقع اليوتيوب.

الاغنية كلمات راكان بن سياف، الحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، إشراف عام: محمد الزرعوني وإنتاج فايز السعيد ومحمد الزرعوني.

“لا تعتقد” اغنية رومانسية هادئة، حيث تتوجه بها إلى الحبيب بعد الانفصال والخيانة بأن لا يعتقد انها ستسامحه.

وتقول داليا في الاغنية: “لا تعتقد انّي بسامحك في يوم ذنبك عظيم.. وعند ربي ياكبره لاتنفعك شرهة ولا ينفعك لوم اللي جنته يديك ياصعب جبره يوم الغلا في كوم والناس في كوم خليّت لك فالقلب.. قيمة ونبره في حبنا غيره.. ولا نقبل السوم واللي يشاركنا الغلا ما نبرّه مافيه حاجه تستمر ولك ادووم حتى (الصبر) يمل من كثر صبره واللي جرح قلبي ، وخلاّني بيوم لازم اخلي حٌبّه بيوم عبره“.

آخر أعمال داليا أغنية بعنوان “غصبًا عن الكل” وذلك قبل وضع مولودتها الاولى “ليلي” منذ ثلاثة أشهر في 18 تشرين الثاني 2018، من زوجها رجل الاعمال “الهيم” الأميركي الجنسية.