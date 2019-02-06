جويل ماردينيان تروي تجربتها مع "التبني" في برنامج نيشان الليلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الإعلامية جويل ماردينيان التحدث عن تجربتها في التبني مع الإعلامي نيشان في برنامجه المثير للجدل "أنا هيك" وذلك خلال حلقة خاصة الليلة على قناة الجديد.
وكان نيشان نشر صورة تجمعه بجويل مُتغزلًا بها ببعض الكلمات الرقيقة حول قيامها بهذه الخطوة من أبرزها: "جويل ماردينيان الأُمّ تُغازِلُ الحياة وتُعانِقُ الفرح وَتُقَبِّلُ النِّعَم.. رُزِقَت بِوَلَدٍ وابنة.. صِلَتُها بِهِما حكاية غرام.. .اليوم، بِقَلبٍ مِعطاء، ضَمَّت إلى أسرتها ابنًا من رحم الحياة.. تَتَحَدّث عن هذا الرّضيع بِعَيْنَيْنِ تَسكُنُهُما الشَّمس وَتَغارُ مِنْهُما الأقمار.. #NathanMark أنْ تكونَ سعيدًا... هذه هِبَة من الله.. أنْ تُسْعِدَ طِفلًا وتَهِبَهُ حياةً أفضل... هذا الله يَسْكُنُ قلبَك.. زادَكِ الله من نِعَمِهِ جويل الغالية، وباركَ أُسْرَتَكِ: كمال، بايلي، ايلا، ونايثن-مارك... #جويل_هيك في #انا_هيك هذا الأربعاء على شاشة #الجديد".
وسيعرض نيشان في الحلقة عددا من حالات التبني و"أطفال الملاجئ"، وتأتي هذه الحلقة بعد الجدل الكبير الذي أثاره في موضوع الحلقة الماضية والتي استضاف بها عددا من الفتيات "الشاذات جنسيًا"، وتعرض نيشان لهجوم حاد فور عرض البرومو دفع عدد كبير لرفع قضية ضده من أجل منع عرضها، إلا أن القضاء حكم لمصلحة نيشان وتم عرض الحلقة في موعدها.
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