كيندال جينر تُثير ضجّة بقصة شعرها الجديدة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، حالةً من الاستغراب بعد أن اعتمدت قصة شعر جديدة جعلتها تبدو مختلفةً تماماً؛ ما دفع الكثيرين ممن يتابعونها إلى القول بأنها شخص آخر.

فقد صبغت جينر شعرها باللون الأسود المُزرّق بينما اعتمدت غرة أمامية تلامس حاجبيها، فظهرت ملامحها مختلفة خاصةً مع سمرة بشرتها.

ونشرت كيندال مقطع فيديو وصورة بإطلالتها الجديدة، وطلبت رأي متابعيها عبر إنستغرام، حيث سألت جمهورها: "نعم؟ أم لا؟ أم ربما؟"، ليحصد المنشور أكثر من 3.5 مليون إعجاب وتنقسم التعليقات بين من يُثني على إطلالتها الجديدة، وبين من يؤكدن أنهن سيعملن على تقليد قصة الشعر فوراً.

وشكك البعض في إطلالة جينر؛ مؤكدين أنها لن تعمل على قص شعرها، وتضحي بشكلها المعتاد هكذا فجأة، وإنما هذه الإطلالة مجرد باروكة لا أكثر.

ولكن على الأرجح أن جينر اعتمدت قصة الشعر هذه فعلياً، بالاستناد إلى الصورة التي نشرتها مصففة الشعر جين أتكين عبر حسابها على إنستغرام، وبذلك يمكن اعتبارُ هذه الإطلالة، واحدة من أكثر التغييرات الجذرية في شعرها منذ أن كانت في دائرة الضوء.

وفي الوقت الذي لا تستقر فيه شقيقتها كايلي جينر على لون شعرٍ أوطولٍ محدد، ودائماً ما تعتمد التغيير في إطلالاتها بمساعدة الشعر المستعار، كانت كيندال أكثر ثباتاً في إطلالاتها فيما يتعلقُ بقصة شعرها وطوله.