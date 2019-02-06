شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر لحماقى: تعب وسهر وخناقات.. ألف مبروك على ألبومنا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الشاعر أيمن بهجت قمر، صديقه الفنان محمد حماقى، على نجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ونشر "قمر" صورا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، تجمعه بالفنان محمد حماقي والشاعر أمير طعيمة من احتفال أمس بالألبوم الجديد.

وكتب أيمن بهجت قمر على الصور، قائلا: "ألف مبروك لأخويا وصديق عمري محمد حماقي على ألبومنا الجديد، عمر وتعب وشقا وسهر وخناقات وجدعنة ومحبة وكل حاجة، يارب دايما كلنا مع بعض وفرحانين بنجاحنا".

وتعاون محمد حماقى فى البوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

يذكر أن ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ"سى دى" الأول يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك"