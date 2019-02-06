شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يحيى حفلا بأوبرا الإسكندرية.. 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الفنان خالد سليم،وفرقته الموسيقية، حفلا غنائيا، مساء يوم السبت الموافق 16 فبراير الجاري،على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية".

ويقدم سليم خلال الحفل باقة من أغنياته الخاصة التي تجد تفاعلا كبيرا من جمهوره من بينها: (ادعى عليك، حلم عمري، أستاذ الهوى ، لكل عاشق وطن، أربع حروف،عشنا قد إيه، كل نظرة،بلاش الملامة، جانا الهوى،غايب عنى، نسيت نفسي،زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك) ، كما يقدم مجموعة من روائع الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها لكبار المطربين،منهم عبد الحليم حافظ ووردة وفيروز.

جدير بالذكر أن خالد سليم من الفنانين الشباب، الذين يقدمون النوع الطربي والشبابي، وكان قد حصل فى بداية مشواره الفنى على لقب "مطرب أول جامعة القاهرة " في الأعوام 1997،1998،1999،ولقب بـ"مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99"، وتم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل "نجوم 2000 " في قناة النيل للمنوعات، ويحرص خالد سليم على المشاركة في مهرجانات الأوبرا المختلفة من بينها: مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان الموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين ومهرجانات الأوبرا في الإسكندرية.