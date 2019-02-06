أحمد زاهر لمصراوي: أنا خارج السباق الرمضاني وأعود لـ"زنزانة 7" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد زاهر، إنه لن يشارك في السباق الرمضاني القادم 2019.

وأكد "زاهر" في تصريح خاص لمصراوي، أنه سيستكمل تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "زنزانة 7" الفترة القادمة.

وبعد تعافيه من العملية التي أجراها في "كاحل قدمه" مؤخرًا، صرح أنه يفاضل حاليًا بين عدة أعمال فنية، من المقرر تقديمها بعد انتهاء الموسم الرمضاني.

وكان الفنان أحمد زاهر، قد سقط على المسرح في نوفمبر الماضي، أثناء تقديمه للفنان تامر حسني، وأجرى بعدها عملية جراحية وتعافى منذ فترة.