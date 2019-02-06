الأحد.. أولى حلقات يونس وزتون على راديو 9090

يستعد الإعلامي "أحمد يونس"، لتقديم أولى حلقات "يونس وزتون"، الأحد القادم، وهي فقرة مخصصة للأطفال ضمن برنامج "صباحك ومطرحك"، وذلك على راديو 9090 .
ومن المقرر أن تتناول حلقات "يونس وزتون"، مجموعة من المواقف الطريفة بين أحمد يونس وزتون، ويكون فيها عبرة ورسالة للأطفال بطريقة غير
وتذاع حلقات "يونس وزتون" يوميًا في السابعة والربع صباحًا كفقرة فى برنامج "صباحك ومطرحك"، ابتداءً من الأحد القادم، بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المدارس.
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