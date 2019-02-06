الخميس .. هيثم شاكر يلتقي مع هشام عباس في "شريط كوكتيل"

هيثم شاكر

كتبت - تقى عادل

يستضيف الفنان هشام عباس، في برنامجه الغنائي"شريط كوكتيل"، الفنان هيثم شاكر، الذي يعرض على قناة "الحياة".

يعرض البرنامج مساء غد الخميس

في تمام الساعة الـعاشرة مساءً، يتحدث فيه هيثم عن كواليس أعماله القادمة، ويقدم مجموعةمن أغانيه المفضلة لدى جمهوره في البرنامج.

يعتمد فكرة البرنامج على لقاء غنائي بين هشام عباس والضيف وتسجيلهما على "شريط كوكتيل"، بجانب الحديث عن كواليس أعمالهما وبداياتهما الفنية.