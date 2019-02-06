الخميس .. هيثم شاكر يلتقي مع هشام عباس في "شريط كوكتيل"

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يستضيف الفنان هشام عباس، في برنامجه الغنائي"شريط كوكتيل"، الفنان هيثم شاكر، الذي يعرض على قناة "الحياة".
يعرض البرنامج مساء غد الخميسفي تمام الساعة الـعاشرة مساءً، يتحدث فيه هيثم عن كواليس أعماله القادمة، ويقدم مجموعة
يعتمد فكرة البرنامج على لقاء غنائي بين هشام عباس والضيف وتسجيلهما على "شريط كوكتيل"، بجانب الحديث عن كواليس أعمالهما وبداياتهما الفنية.
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