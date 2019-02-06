4 أفلام تتنافس على إيرادات موسم عيد الحب

كتبت- مي صادق

تشهد دور العرض السينمائي، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عيد الحب، طرح 4 أفلام جديدة، للمنافسة على إيرادات موسم الفالنتاين وهم:

سبع البرمبة

من المقرر طرح "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال فى 13 فبراير، وذلك بعد انتهاء أعمال المونتاج والمكساج الخاصة به خلال أيام.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول

شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

قصة حب

قررت الشركة المنتجة لفيلم "قصة حب" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، طرح الفيلم 13 فبراير الجاري أيضًا.

وتدور قصته حول شاب يعمل فى مجال الهندسة يتعرض لحادث

كبير ويدعى فقد بصره.

عيش حياتك

وتشهد دور العرض أيضًا طرح "عيش حياتك" بطولة سامح حسين والمطربة ساندى، وتدور الأحداث فى إطار تشويقى رومانسي.

كازانوفا

ويتم عرض فيلم "كازانوفا" للمطرب إيساف فى نفس الموسم بعد عدة تأجيلات، حيث انتهى أبطاله من تصويره فى العام الماضي، وكان من المقرر طرحه بموسم شم النسيم فى العام الماضى، ولكن لأسباب تتعلق بالتوزيع تم تأجيله ليطرح فى موسم عيد الحب.