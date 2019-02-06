ماجدة موريس: الدراما تعود للاتجاه الصحيح

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أعربت الناقدة الفنية ماجدة موريس، عن سعادتها بظهور عدة مواسم للدراما التلفزيونية، غير السباق الرمضاني.
وأوضحت في تصريحها لـ "الوفد"، أن هذا الأمر ليسجديدًا على التلفزيون المصري، ولكنه رجوع للاتجاه الصحيح، حتى يجد المشاهد أعمالًا جديدة ومختلفة على مدار
جدير بالذكر، أن عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية تم عرضها خارج السباق الرمضاني، استطاعت المنافسة وبقوة على تحقيق نسب مشاهدة عالية، من أبرزها: "بين عالمين، سابع جار، الطوفان"، الأب الروحي، الكبريت الأحمر".
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