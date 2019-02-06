ماجدة موريس: الدراما تعود للاتجاه الصحيح

الناقدة الفنية ماجدة موريس- أرشيفية

كتبت- مي صادق

أعربت الناقدة الفنية ماجدة موريس، عن سعادتها بظهور عدة مواسم للدراما التلفزيونية، غير السباق الرمضاني.

وأوضحت في تصريحها لـ "الوفد"، أن هذا الأمر ليس

جديدًا على التلفزيون المصري، ولكنه رجوع للاتجاه الصحيح، حتى يجد المشاهد أعمالًا جديدة ومختلفة على مدارالعام.

جدير بالذكر، أن عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية تم عرضها خارج السباق الرمضاني، استطاعت المنافسة وبقوة على تحقيق نسب مشاهدة عالية، من أبرزها: "بين عالمين، سابع جار، الطوفان"، الأب الروحي، الكبريت الأحمر".