خطوبة جنيفر لورنس لحبيبها كوك ماروني

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 04:09 مساءً -
قالت وسائل إعلام إنه تمت خطبة النجمة الحائزة على جائزة أوسكار جنيفر لورنس، وصديقها كوك ماروني وهو مدير معرض للأعمال الفنية.
وقالت مجلة بيبول على موقعها الإلكتروني إن وكيلا عن لورنس، إحدى أشهر نجمات السينما في العالم أكد خطبتها وماروني البالغ من العمر 34 عاما.
وأضافت أن لورنس شوهدت وهي ترتدي “خاتما كبيرا”، وتستمتع بما يبدو في حفل عشاء مع ماروني بمطعم فرنسي بنيويورك في الآونة الأخيرة.
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