محمد صلاح يتعرض للعنصرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لهتافات عنصرية من جانب عدد من مشجعي فريق وست هام يونايتد، وذلك خلال مباراة الفريقين مؤخرا.

المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وأقيمت على ملعب لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

أحد مشجعي فريق وست هام الإنجليزي، كان قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه مشجع للفريق اللندني وست هام قام بالإساءة لمحمد صلاح بسبب اعتناقه للدين الإسلامي.

الصحافة الإنجليزية تحدثت عن الواقعة وقالت تقارير: يبدو أن محمد صلاح لم يسمع تلك الإساءات عند قيامه بتنفيذ ركلة ركنية خلال مشاركته في المباراة، ولا يتضح أيضاً إذا كان طاقم التحكيم سمع تلك الإساءات من عدمه؟.. وتساءلت: “هل سيتدخل وست هام والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة هذا المشجع المثير للاشمئزاز أم ينجو بتلك الفعلة العنصرية؟”.

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقًا حول الواقعة ويتم توقيع عقوبات على المشجع العنصري ونادي وست هام، كما حدث لرحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الذي تعرض لهتاف عنصري من أحد جماهير إيفرتون في مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.