فلاديمير بوتين ينضم إلى مجسمات المشاهير في مهرجان «ملك السينما».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن تنضم مجسمات كاريكاتورية على شكل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مجسمات لشارلي شابلن، وهارفي واينستين، حيث تعرض خلال “كرنفال نيس” في الريفييرا الفرنسية هذا الشهر.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فإن “كرنفال نيس” الذي بدأ منذ عام 1873 في المدينة المطلة على البحر المتوسط، سيبدأ هذا العام في الفترة ما بين 16 فبراير والثاني من مارس تحت عنوان “ملك السينما”.

الركنفال يحتفي من خلال دورته المقبلة بالذكرى المئة لمؤسسة فيكتورين ستوديوز، والتي تمثل أحد أعمدة صناعة الأفلام في جنوب فرنسا.

فنانون ونحاتون يعكفون منذ أسابيع على بناء وتشكيل العشرات من المجسمات الضخمة زاهية الألوان التي من المقرر أن تجوب شوارع المدينة خلال عطلات نهاية ثلاثة أسابيع متوالية.

مجسمات السياسيين لن تقتصر على بوتين وترامب فقط، فإلى جانبهما ستجوب الشوارع مجسمات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أونج.