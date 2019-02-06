رسالة تهنئة واعتذار من مي عزالدين لزينة في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية مي عز الدين رسالة خاصة لصديقتها الفنانة زينة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

مي نشرت صورة مجمعة لها مع الفنانة زينة عبر موقع «أنستجرام»، وكتبت: «التصوير واخدني من عيد ميلادك يا قمري معلش كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبة مي، ربنا يحميكي انتي وولادك يارب بحبك يا زينتي».

جمهور الفنانة مي عز الدين وجه التهنئة لزينة بمناسبة عيد ميلادها، وتمنى لها مزيدا من السعادة والنجاح، بينما تمنى ان تدوم الصداقة بين النجمتين.

ومن جانبها احتفلت زينة بعيد ميلادها مع توأمها زين الدين وعز الدين ونشرت فيديو عبر حسابها الخاص كشف عن صوت ولديها وهما يغنيان لها في هذه المناسبة.

يذكر أن الفنانة المصرية زينة قد حصلت على حكم بإثبات نسب طفليها “عزالدين” و”زين الدين” لوالدهما الفنان أحمد عز، بعد سنوات طويلة قضتها في المحاكم.

كما حصلت على حكم الخلع من أحمد عز في مطلع عام 2018، وقالت زينة وقتها إنها سعيدة بالحصول على حق أولادها كامل بأمر المحكمة بعد نضال 4 سنوات، تم فيها المساس بسمعتها وتوجيه النقد لها.