زياد صالح يطلق كليب “لعبي غيرا” ويلتقي الرئيس الفلسطيني

بعد الأصداء الإيجابية التي حقّقتها أغنيته “لعبي غيرا”، أطلق الفنان زياد صالح كليب الأغنية عبر قناته الخاصّة على موقع يوتيوب.

وقام زياد منذ فترة بتصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج مارك توتانجي حيث إستعان بعدد من المناطق اللبنانية لإنجاح هذا العمل .

وعلى صعيد آخر، حقّق زياد نجاحاً كبيراً بجولته الفنيّة في فلسطين التي تميّزت بحضور جماهيري ضخم حيث إلتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رحب بواسعة صدر بالنجم الأردني الذي يحقق كل ما يزور فلسطين نجاحات منقطعة النظير.