خطوبة جنيفر لورنس على مدير معرض للأعمال الفنية

ارتبطت النجمة جنيفر لورنس بصديقها كوك ماروني وهو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك، حيث اكدت مجلة “بيبول” إن وكيلاً عن لورنس، (34 عاماً) أكد خطبتها وماروني.

لورنس، وهي إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، كانت قد رصدتها عدسات الكاميرات وهي ترتدي ”خاتمًا كبيرًا“ وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك مؤخراً.

وحصلت لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي ”المعالجة بالسعادة“. وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ”ألعاب الجوع“. كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.