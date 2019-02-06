هذا ما تكشفه حركة يديّ ميغان ماركل عن حملها وولادتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع بدء العد التنازلي لموعد ولادة دوقة ساسكس ميغان ماركل، طفلها الأول من الأمير هاري، يواصل الخبراء الكشف عن توقعاتهم لما ستكون عليه الولادة من تحليلهم ليديّ ميغان!

فنقلت بهذا الخصوص صحيفة "ديلي ستار" عن دكتور آدم تايلور، وهو خبير في التشريح بكلية طب لانكاستر، قوله إن انثناء إبهام يد ميغان كما يظهر في الصور قد يكون مؤشراً لنوع وطبيعة الولادة التي ستخضع لها، موضحاً أن فرط الحركة الواضح في يديّ الدوقة ربما يشير إلى أنها ستضع مولودها بسرعة.

وهي وجهة النظر نفسها التي أيدتها مدربة الولادة، ألسكندر كريمر، حيث نوهت إلى أن فرط حركة اليدين بهذا الشكل قد يكون إشارة دالة على أن المولود الملكي قد يأتي للدنيا بشكل مبكر عن موعده.

وتابعت ألكسندر بقولها:"إن كانت تعاني ميغان من فرط حركة، فالأرجح أن مقدمي الرعاية المرافقين لها سيتحدثون إليها بشأن ذلك الموضوع وسينظرون في كافة الخيارات الممكنة، وهو السيناريو الذي يعني أي شيء بدءًا من الاستعانة بدعامة إضافية مشتركة مثل وضع حزام في منطقة الحوض، وانتهاءً بالتخطيط لاحتمالية الولادة بشكل مبكر".

وقالت الصحيفة إنه في حال صحت توقعات الخبراء، فربما تضع ميغان مولودها قبل الأوان المحدد له، وهو كما سبق أن أعلنت عنه ميغان نفسها سيكون إما في مارس أو أبريل المقبلين.